مدارس مغاغة بالمنيا تواصل الصيانة الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد

تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز و مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا يرافقه مسئولو إدارة مغاغة التعليمية أعمال الصيانة الجارى تنفيذها بعدد من المدارس داخل دائرة المركز فى قريتى (ميانة وطنبدى)، للتأكد من التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسى واستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.



كما تابع رئيس المركز الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من ( أفنية - حجرات - معامل - دورات مياه - أسوار- بوابات المدارس - شبابيك - وصلات كهرباء ومفاتيح إنارة - مقاعد دراسية )، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وإعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وتمهيد الطرق ورفع كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة المرور وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب و سلامتهم .