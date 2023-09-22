محافظة مطروح استعدت بخطط مكثفة للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة بالخريف والشتاء

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تستعد محافظة مطروح بأجهزتها المختلفة، بخطط مكثفة وشاملة، استعدادا للتعامل مع آثار سقوط الأمطار، والتقلبات الجوية المتوقعة، خلال فصلي الخريف والشتاء، بداية من تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول، ومراجعة السدود تدعيم وتقوية السدود بالوديان، وتكليف غرف العمليات بالمتابعة على مدار 24 ساعة، وعمل إدارة الأزمات والطوارئ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة ومجالس المدن للتحرك السريع والتفاعل مع الأحداث المتوقعة

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم تكليف جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمراجعة الاستعدادات والمعدات اللازمة، مع رفع حالة الطوارئ، حسب نشرات وإخطارات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع آثار الطقس، مع تعميم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لتجنب أية أضرار نتيجة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية المتوقعة، مع متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التي تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، والعمل على إزالة تجمعات المياه من على الطرق السريعة ومن شوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولا بأول.

من جانبه أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لـ " اليوم السابع " أن أطقم الشركة وفرق الطوارئ، جاهزة ومدربة بشكل جيد، للتعامل بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار بشوارع ومناطق مدينة مرسى مطروح المختلفة، وباقي مدن المحافظة، إضافة إلى الطرق السريعة، بالتعاون مع مجالس المدن والقطاعات الأخرى، مشيراً إلى نجاح الشركة في تنفيذ مهامها، خلال الأعوام الماضية التي تساقطت فيها الأمطار الغزيرة، من خلال نشر فرق طوارئ للعمل خلال وبعد سقوط الأمطار، تحت إشرافه الشخصي وبتواجد قيادات الشركة من الفنيين والعمال.