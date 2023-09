مباراة "بينج بونج" تجمع ملكة بريطانيا وسيدة فرنسا الأولى فى باريس.. فيديو

أحمد علوى

تواجهت الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وزوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، في مباراة تنس الطاولة (بينج بونج) بالعاصمة باريس.

وقالت وسائل الإعلام إن الملكة كاميلا (76 عاما) وسيدة فرنسا الأولى (70 عاما) أظهرتا قوتهما التنافسية خلال زيارتهما لصالة ألعاب رياضية في باريس.



Queen Camilla and French President Emmanuel Macron's wife Brigitte played table tennis together at a sports centre outside of Paris. 🏓



Read more: https://t.co/wrhQg1wlOA pic.twitter.com/xyEDF9atCv

— Sky News (@SkyNews) September 21, 2023

وتواجهت كاميلا وبريجيت للحظات في تنس الطاولة، وبدتا مثل "صديقتين مقربتين"، حسب ما أظهره مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية.

وذكر موقع "بي إف إم تي في" المحلي، في تعليق طريف، أن "فرنسا فازت بالمباراة بعد أن واجهت الملكة كاميلا صعوبات في الإرسال".

ووصل الملك تشارلز وزوجته إلى باريس، أول أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بهدف طي صفحة سنوات من التوتر منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال تشارلز الثالث بلغة فرنسية سليمة "(عندما نكون) معا، تكون قدراتنا غير محدودة"، وذلك في أول خطاب لعاهل بريطاني أمام البرلمان الفرنسي بمجلسيه.

والملك تشارلز حريص على السير على خطى والدته الملكة إليزابيث، حيث أشار إلى ما كانت تكنه إليزابيث من محبة عميقة لفرنسا.