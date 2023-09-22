اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:58 م
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ضمن مبادرة سبيل

مؤسسة حياة كريمة توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:12 م
مؤسسة حياة كريمة توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى بمحافظة الإسماعيلية جانب من توزيع المساعدات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل عدد 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية، لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة .

 

وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة فى كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل، التى تستهدف المرضى من الاسر الأكثر إحتياجًا، إذ تم زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية للمرضى وذويهم بمستشفيات "الإسماعيلية .

 

وكانت الفرحة والدعم والاهتمام عنوان اليوم منذ بدايته وهذا ما كان واضحًا فى عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة "سبيل لمؤسسة حياة كريمة وكانوا سعداء جدًا لكل ما تفعله مبادرة "حياة كريمة" من أجل المواطنين 

 


الاسماعيلية

حياة كريمة

مبادرة سبيل

محافظة الاسماعيلية



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