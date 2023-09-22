للمرة الثانية.. أمريكا ترسل قنابل عنقودية لأوكرانيا بعد زيارة زيلينسكى لواشنطن

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم 128 مليون دولار كمساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى 197 مليون دولار كأسلحة ومعدات، وفقا لشبكة سي ان ان.

وقال بلينكن إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف: "تحتوي أيضا على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى قنابل عنقودية، مما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها الولايات المتحدة قنابل عنقودية إلى أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، في أواخر يوليو وبعد وقت قصير من تقديم الولايات المتحدة للقنابل العنقودية لأول مرة، قال البيت الأبيض إن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة "بشكل فعال ومناسب" ضد المواقع الروسية.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة لن تقدم أنظمة الصواريخ (ATACMS) إلى أوكرانيا، على الرغم من طلب كييف.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن، كما تحدث مع القادة العسكريين فى البنتاجون و توقف فى الكابيتول لإجراء محادثات مغلقة مع قادة الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين فى الوقت الذى يراقب فيه العالم الدعم الغربى لكييف.

وتعد هذه الزيارة الثانية لزيلينسكى إلى الولايات المتحدة منذ الغزو الروسى فى فبراير 2022، وتأتى مع طلب بايدن من الكونجرس 24 مليار دولار إضافية لجيش أوكرانيا واحتياجاتها الإنسانية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى إن الرئيس الأوكرانى هو أفضل رسول لنا لإقناع النواب الأمريكيين بالإبقاء على الأموال والأسلحة الحيوية الأمريكية.