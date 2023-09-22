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لافروف يدعو لعدم إقحام الأمم المتحدة فى المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:05 ص
لافروف يدعو لعدم إقحام الأمم المتحدة فى المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا لافروف
موسكو أ ش أ)

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دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، لعدم إقحام الأمم المتحدة فى المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن لافروف بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا الدولية الأكثر إلحاحا، إضافة إلى الجوانب المختلفة للتعاون بين روسيا والمنظمة، حيث شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها فى المادة 100 من ميثاق المنظمة

وأكد عدم جواز اعتماد المعايير المزدوجة في وثائق الأمم المتحدة، مشيرا إلى انتهاكات الولايات المتحدة لالتزاماتها، بما في ذلك رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا للمشاركة فى فعاليات الأمم المتحدة، وحث جوتيريش على إطلاق إجراء تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة فى أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة، إن جوتيريش ولافروف بحثا "عددا من الجوانب المتعلقة بالصراع في أوكرانيا" دون ذكر التفاصيل، إضافة إلى "المسائل المتعلقة بالبلد المضيف لمقر الأمم المتحدة".

وعقد اجتماع لافروف وجوتيريش، على هامش فعاليات "الأسبوع رفيع المستوى" للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

 


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