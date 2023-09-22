وقال كيشيدا - خلال كلمته في النادي الاقتصادي بنيويورك، وهو مجموعة من كبار الشخصيات من رجال الأعمال والمصرفيين - "أود أن أحثكم على تقييم ما نقوم به في بلدي، والنظر إلى القوة الكامنة في اقتصادنا وخططنا للمستقبل ثم الاستثمار في اليابان"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وقال المشرعون الحاكمون إنه من المرجح أن تضع حكومة كيشيدا حزمة سياسات بحلول نهاية هذا العام لمراجعة القوانين لتخفيف اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومعالجة الممارسات التجارية الفريدة في اليابان وتخفيف الحواجز أمام دخول سوق البلاد.

وفي كلمة كيشيدا بنيويورك، أضاف أن الأصول الخاضعة للإدارة في اليابان ارتفعت بنسبة 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ لتصل الآن إلى 800 تريليون ين (5.4 تريليون دولار).

وتابع كيشيدا "لتشجيع الدخول الجديد من الخارج، سننشئ مناطق أعمال خاصة مصممة خصيصًا لأعمال إدارة الأصول، حيث يمكن إكمال الإجراءات الإدارية باللغة الإنجليزية فقط".

وأعرب كيشيدا عن حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لانخفاض معدل المواليد في البلاد وشيخوخة السكان على الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070، أي بانخفاض 30 بالمئة عن عام 2020، حسبما أظهرت تقديرات حكومية في وقت سابق من هذا العام.