كشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه بسوهاج

كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج) لتعاقدهما مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (4,337,000 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .