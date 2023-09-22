وصرحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة في "كفر قدوم" بمُحافظة "قلقيلية" بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص وآخرين بالاختناق بفعل كثافة الغاز المُستخدم في فض المسيرة وقمعها.

وفي محافظة "نابلس"، قمعت قوات الاحتلال مسيرتين في قرية "قريوت" جنوب المحافظة، و"بيت دجن" شرقها، مما أسفر عن إصابة عدد من المُشاركين في المسيرتين بالاختناق.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الطواقم الطبية الفلسطينية عالجت المُصابين ميدانيًا بالمنطقتين المذكورتين.

