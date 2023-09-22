قصة "48 ساعة إنسانية" بالعريش: متطوعون ينقذون كلبا صدمته سيارة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، أحداث قصة "48 ساعة إنسانية" لإنقاذ حياة كلب صُدمته سيارة وتركه صاحبها فى الشارع يتألم، وسارع أهل الخير لإنقاذ حياته.



تعرض كلب ينتظر العمال يوميًا فى شارع الميناء، لحادث صدم من قِبَل سيارة أجرة، حيث اعتاد أن يتوقف فجرا انتظارا لقدوم العمال وهم فى طريقهم إلى الميناء، يقدمون له طعام الإفطار، ويعتبرون لقاءهم به حافزًا يعطيهم بهجة، وهو يرافقهم مداعبا لهم فى خطوات سيرهم وهم فى طريقهم مترجلين لدخول مواقع العمل.



روي "محمد حلاوة" أحد الشباب المبادرين لإنقاذ حياه الكلب، وهو من بين من كان يبتهج لرؤيته كل صباح، أنهم فوجئوا به ملقى غارقا فى دمائه، وتم علي الفور انتشاله من موقع الحادث وعمل إسعافات أوليه وتجبيره مؤقتًا، وإطلاق نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لمساعدته، حيث تبيَّن أنه غير قادر على التحرك.



وأضاف أنه تلقى إحدى مراكز الأشعة التابعة لجمعية خيرية فى العريش النداء واستجاب له، وتم نقل الكلب للمركز وإجراء الفحوصات اللازمة، وتبيَّن من خلال الأشعة أنه يعانى من كسر فى العمود الفقرى.



وتابع أنهم كانوا خلال رحلة العلاج ينشرون التفاصيل عبر مواقع التواصل، واستجاب لهم طبيب بيطري طالبا نقله لعيادته وهو الطبيب محمد سليمان وتبرع بالكشف عليه، ونظرًا لعدم تناول الكلب الطعام لمدة يومين، تم إعطاؤه محلولًا وحقنًا للأعصاب وفيتامينات، وتقديم العلاج تحت إشراف الطبيب، وبذلك نجحت حملة المتطوعين فى إنقاذ حياته بعد الحادث.



وأشار محمد حلاوة، أحد المبادرين لإنقاذ الكلب، إلى المشاهد المؤثرة خلال رحلة علاجه، ففى المشهد الأول، تزامن وجودهم فى عيادة الطبيب البيطري بزيارة طفلة صغيرة ووالدتها الطبيب لإعطاء قطتها حقنة، وعندما رأت الكلب وعرفت قصته، قالت بكل تلقائية: "لن تحرمونى ثواب مشاركتكم"، وتبرعت بمبلغ 200 جنيه لعلاجه، ما أدخل البهجة والفرح فى قلوب الحاضرين.



وفى المشهد الثانى، تلقوا اتصالًا من فتاة صغيرة، طلبت حضورهم، وعندما وصلوا، انهارت من البكاء عندما رأت الكلب، وقدمت تبرعًا بمبلغ 300 جنيه، ثم غادرت على الفور، وتكرر الأمر فى مشهد ثالث مع رجل مسن يسير علي عكازين عندما شاهدهم وهم أمام عيادة الطبيب، وقدم لهم تبرع 100 جنيه لصالح هذا الكلب، بينما ظهرت شهامة شباب مدينة العريش وهم يساعدونهم فى البحث عن سيارة لنقله من العيادة، وإعادته لمكانه الذى وفروه له لراحته.



وقال إن رحلة علاج الكلب ستتواصل اليوم، حيث تم الاتفاق مع صاحب سيارة لنقل الكلب من مدينة العريش إلى مدينة الإسماعيلية ومنها إلى القاهرة، حيث سيكون فى انتظاره فريق إنقاذ متخصص تواصل معهم لعلاج هذه النوعيات من الحوادث التى تصيب الحيوانات بعد أن تبين حاجته لإجراء عملية جراحية، و سيحصل الكلب على الرعاية اللازمة والعلاج المستمر.





إنقاذ كلب صدمته سيارة (1)



إنقاذ كلب صدمته سيارة (2)



إنقاذ كلب صدمته سيارة (3)



تقديم العلاج لإنقاذ الكلب (1)



تقديم العلاج لإنقاذ الكلب (2)



جانب من عمليات الإنقاذ (1)



جانب من عمليات الإنقاذ (2)



