قتلة سائق سيارة أجرة يكشفون كواليس الجريمة: دفنا جثته بالمقابر والأمن أحبط هروبنا

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين ب قتل سائق ودفن جثته بمقابر الخليفة، عقب القبض عليهم، وذكروا أنهم قررا استدراج أحد سائقي السيارات الأجرة، وإنهاء حياته لسرقة سيارته، ثم بيعها وتقسيم قيمتها بينهم.

أضاف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهم استوقفوا المجني عليه، وطلبوا منه توصيلهم لمنطقة الخليفة، وعقب ذلك انتهزوا فرصة مرورهم بمنطقة خالية من المارة، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة.

وذكر المتهمون أنهم اتفقوا على دفن الجثة بمقابر الخليفة، حتى لا يتم افتضاح أمرهم، ونقلوا الجثة لمقبرة، وحفروا حفرة ودفنوها بها، ثم استولوا على السيارة، وخلال هروبهم، اشتبهت قوة أمنية بهم، وألقى رجال المباحث القبض عليهم.

وقال اثنين من المتهمين، كانا يستقلان السيارة لحظة ضبطهما، أنهما فوجئا باشتباه قوة أمنية بهما، وأثناء فحص السيارة، ادعيا انهما يعملان بورشة ميكانيكا، ويتوليان صيانة السيارة وتجربتها، إلا أن رجال المباحث اكتشفوا أمرهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال إبن المجني عليه، الذي ذكر أنه اكتشف غياب والده بعد انقطاع الاتصال به، وإغلاق هاتفه المحمول، وفوجئ عقب ذلك باتصال من رجال المباحث يكشفون خلاله العثور على سيارة والده بحوزة المتهمين، ووجه اتهاما لهم بقتل والده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، ونقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة فى سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات"، وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير، وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بأنهما اتفقـا على استدراج أحد قائدى سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم"أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء علـــى السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية، حيث استقلوا السيارة صحبــة المجنى عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدى عليه حتى فارق الحيـاة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته المُشار إليها، وأنهما كانا فى سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.