فوضى الكونجرس الأمريكى مستمرة قبل الإغلاق الحكومى.. والبيت الأبيض: سيكون مدمرا

كتبت : نهال أبو السعود

قالت وكالة أسوشيتد برس انه لا مفر للولايات المتحدة من الدخول في إغلاق حكومي بعد رفض خطة التمويل الأخير لرئيس مجلس النواب الجمهورى كيفين مكارثي ومغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وفقا لمسئول في مكتب الإدارة والميزانية، سيطلب البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية اليوم الجمعة الاستعداد لإغلاق حكومي قبل الدخول في الاضطراب الفيدرالي 30 سبتمبر.

حاول رئيس النواب استمالة أعضاء اليمين المتشدد من خلال الموافقة على التخفيضات الحادة في الانفاق التي يطالبون بها لابقاء الحكومة مفتوحة، لكن بتشجيع من ترامب المرشح الاوفر حظا بين الجمهوريين تمكن المحافظون من السيطرة على الامر في هزيمة ساحقة لمكارثي حيث منع عدد من المتشددين الجمهوريين مشروع قانون الدفاع الشعبي من التقدم وهي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتم فيها التراجع، وهي خسارة غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب.

كما لا يمثل مشروع القانون المؤقت للحفاظ على التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر، والذي يسمى القرار المستمر أو CR، بداية الطريق الصحيح بالنسبة للبعض على الجانب الأيمن الذين سيطروا بشكل أساسي على مجلس النواب.

وقال مكارثي بعد تصويت امس: "هذا مفهوم جديد تمامًا للأفراد الذين يريدون فقط حرق المكان بأكمله"، معترفًا بأنه يشعر بالإحباط.

على الجانب الاخر، يحذر البيت الأبيض والديمقراطيون، إلى جانب بعض الجمهوريين، من أن الإغلاق سيكون مدمرا للأشخاص الذين يعتمدون على حكومتهم في الخدمات اليومية وسيقوض مكانة أمريكا في العالم.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك: "نحن بحاجة إلى الجمهوريين المتطرفين التابعين لترامب ليعملوا معًا"، وحث الجمهوريين على إنهاء ما اسماه "الحرب الأهلية الجمهورية" قائلا: "اجمعوا أعمالكم معًا."

ومن المرجح بشكل متزايد أن يتم إغلاق الحكومة مع نفاد الوقت أمام الكونجرس للتحرك.