ضبط 20 ألف عبوة حلوى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى في طنطا

ومن جانب اخر أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة ،علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المحلة، حيث تم القيام بالعديد من الأعمال الخدمية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

و أضاف بأنه تم تنفيذ عدد كبير من حملات النظافة بواسطة متعهدى القمامة ،بقرى مركز المحلة بلغت 275 طن قمامة كما تم تنفيذ 75 معاملة بالمركز التكنولوجى ,المتنقل منهم 41 معاملة بقرية سامول ،و 34 بقرية محلة حسن ،بالإضافة إلى تحرير 38 محضر متنوع منهم 30 محضر نظافة و 4 محاضر إشغالات و 4 محاضر بيئة و ذلك للتعدى بالمخالفة على الطرق العامة .

مؤكدا علي تمهيد الطرق حيث تم عمل حملة مكبرة لتسوية و تمهيد شوارع قرية بلقينا وطريق عزبه شوقى سعد وطريق المقابر حتى موقف الميكروباص.