اليوم السابع
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ضبط هيروين وأقراص مخدرة وأسلحة فى حملات أمنية مكبرة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:10 م
ضبط هيروين وأقراص مخدرة وأسلحة فى حملات أمنية مكبرة مخدر الهيروين وأسلحة نارية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (سوهاج - أسوان – دمياط - أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (36) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (5 بنادق آلية8 بنادق خرطوش- 23 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما لــ 7 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,900 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 1,650 كيلو جرام - كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (158) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى.. بإجمالى (3 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار ) بحوزة ( 3 ) متهمين  وتنفيذ عدد (825) حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 33 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ( 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2  فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (12 متهما لـ"11 منهم معلومات جنائية").

وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (48) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالها (14 بندقية آلية بندقية رصاص – 21 بندقية خرطوش - 30 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) بحوزة 48 متهما لـ 36 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد (9) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,350 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الهيروين - وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (488) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (3) مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 3 قضايا "سرقة".


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