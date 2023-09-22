ضبط مخالفات مخابز فى حملة مفاجئة لوكيل وزارة التموين بالدقهلية

قاد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، حملة تموينية فجر اليوم علي عدد من المخابز في نطاق مركزي أجا والسنبلاوين، بمشاركة أحمد أبوالغيط معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات جاءت كالآتي

عدد 2 ميزان غير صحيح، 4 محاضر نقص وزن بمقدار من 15 : 29جرام،1 محضر تصرف في 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50كيلو جرام، 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 4 إنذارات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتعامل بكل حسم مع المخالفين.