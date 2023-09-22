اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:02 م
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ضبط المتهم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدار السلام

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:13 م
ضبط المتهم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدار السلام اجهزة غير مرخصة - صورة ارشيفية
محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل) بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص) ، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. 
 
 
 
 

شفرات فضائية

قنوات غير مرخصة

الملكية الفكرية

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