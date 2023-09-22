اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 05:02 م
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صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 9.6%

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:43 م
صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 9.6% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 9.6%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.7%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.8%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، وزاد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والبنوك بنسبة 0.1%.
 
فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، 0.8%، على التوالي، وانخفض قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 20080.57 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3828.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5675.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 24219.13 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 5410.45 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 42.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 858.2 مليار جنيه إلى 898.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.7 مليار جنيه إلى 259.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.

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