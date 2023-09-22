سامح شكري: مساعٍ حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

الأمير نصرى

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية ، إن هناك مساعى حثيثة لإعادة القضية الفلسسطينية إلى الساحة الدولية، إذ كان هناك تراجع في آليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك كان هناك اهتمام بالمبادرة العربية كونها متكاملة بها كل المكونات التي بها تنهي الصراع.

وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اهتمام كبير للمبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج ودول مهتمه اخرى من العالم النامي هو دليل أن القضية لا زالت تحظى باهتمام.

وأوضح وزير الخاجية المصري سامح شكري: «هناك رغبة في ازالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني وما يعاني منه من توتر وأيضا الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم إقدامها على العملية التفاوضية، مصر والأردن دائما منخرطين في القضية الفلسطينية ونتواصل مع السلطة الفلسطينية»