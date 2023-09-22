اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 08:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زيلينسكى يعلن عن توقيع وثائق ثنائية مهمة فى كندا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 08:03 م
زيلينسكى يعلن عن توقيع وثائق ثنائية مهمة فى كندا زيلينسكى
أ ش أ

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 يجرى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، محادثات مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، ويلقى خطابًا أمام البرلمان ويلتقى رجال الأعمال والجالية الأوكرانية خلال زيارته المفاجئة إلى كندا.

وقال زيلينسكى - فى بيان عبر تطبيق "تلجرام"، حسب ما نقلته وكالة انباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الجمعة - إنه سيتم أيضًا التوقيع على وثائق مهمة بشأن التعاون الاقتصادي.


وأضاف: "محادثات مع رئيس الوزراء ترودو، حول التعاون الدفاعي، وتنفيذ صيغة السلام، توقيع وثائق ثنائية مهمة من شأنها تعزيز علاقاتنا الاقتصادية".


وتابع الرئيس الأوكرانى قائلًا: "سوف ألقى خطابًا أمام البرلمان وأتواصل مع البرلمانيين والشعب الكندى وممثلى الأعمال وقادة الرأى والجالية الأوكرانية".


وأعرب عن ثقته فى أن زيارته إلى كندا ستكون ذات معنى، كما شكر كندا على دعمها القيادي.


وكان زيلينسكى قد وصل أمس إلى كندا فى زيارة مفاجئة بعد زيارة للولايات المتحدة.


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أوكرانيا

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