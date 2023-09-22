وقالت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إن "فون دير ألقت خطابا في حفل توزيع جوائز المجلس الأطلسي، وأشادت برئيس الحكومة اليابانية لدعمه نظام كييف والقتال ضد روسيا، حيث تذكرت في خطابها أن عائلته كانت من هيروشيما، وأن أقاربه لقوا حتفهم هناك خلال القصف النووي عام 1945.. ولكنها (فون دير لاين)، لن تشير إلى الولايات المتحدة وجلادي واشنطن الذين أسقطوا القنابل على المدن والمدنيين اليابانيين في هيروشيما".

وفي أغسطس 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، ولقي نحو 220 ألف شخص حتفهم مباشرة جراء انفجار القنبلتين، وأكثر من 200 ألف ماتوا بسبب الجرعات الإشعاعية القاتلة.. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين.