رفع كفاءة مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلى فى قرية ضمن حياة كريمة بمطوبس

يشهد مبنى المجمع بقرية الدوايدة بقومسيون غرب، التابعة لمركز مطوبس، رفع كفائة مشغل خياطة ومصنع "سجاد نصف آلى"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيـــاة كريمــة" وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسعى الدولة جاهدة على دعم قرى حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باقامة كافة المشروعات الخدمية، ومنها النهوض بالعديد من المهن والصناعات، خاصة صناعة السجاد والكليم التي تميزت بها مدينتى فوه ومطوبس، وتوفير فرص عمل للسيدات والشباب.

ووجهت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة أنشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه،وسيتم توفير كافة الاحتياجات لتشغيله