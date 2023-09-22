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رئيس قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:42 م
رئيس قضايا الدولة يشهد حفل تخرج دفعة 2023 بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية رئيس هيئة قضايا الدولة خلال حفل التكريم
كتب أحمد إسماعيل

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شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة حفل تخرج دفعة 2023 الذى أقامته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
 
كان في استقباله أ. د محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
 
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جانب من حفل التكريم
 
كما تم تكريم  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة من الدكتورعميد الكلية لما يقدمه في خدمة الوطن والعدالة تقديراً واعتزازا.
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رئيس هيئة قضايا الدولة خلال حفل التكريم
 
حضر الحفل  أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، والمستشار احمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب  المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
 
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حفل التكريم
 
 
 

حقوق الاسكندريه

قضايا الدولة

اخبار الحوادث

حفل تكريم



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