رئيس تعليم الكبار من الإسماعيلية: محو أمية 5 ملايين مصرى.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، فى تصريح خاص لليوم السابع على هامش زيارته للإسماعيلية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفرت الحياة الكريمة لكل المواطنين فى القرى والتوابع والنجوع من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث شملت المبادرة 1409 قرى لتدخل فيها حياة كريمة تضم 250 مركزا و20 محافظة فى مرحلتها الأولى فقط، ومن أفضل المبادرات لحياة كريمة مبادرة أنت الحياة، والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التى تستهدف تحسين جودة الحياة فى القرى والريف، لبناء الإنسان المصري.

وأضاف الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الهيئة محت أمية 903155 دارسًا ناجحًا من مستهدف 731500 أى بنسبة 123.4% خلال العام المالى 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفًا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وقال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إننا تمكنا من محو أمية 5 ملايين مصري.

وأضاف يحيى أنه من المقرر استهداف محو أمية 750 ألف مواطن خلال عام 2023، مشيراً إلى وجود 4 ملايين مواطن يجيدون القراءة والكتابة، وينتظرون تسليم الشهادات، عقب عقد الامتحان الفوري لهم، لافتا إلى استهداف محو الأمية التكنولوجية والعقائدية إلى جانب محو الأمية الهاجئية، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن فرع محو الأمية بالإسماعيلية ساهم لمدة 6 أيام متواصلة فى قافلة انت الحياة التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة فى مدرسة المهندس يسري الشعراوي الثانوية بنات بالقنطرة غرب وذلك من خلال عقد امتحانات للذين يجيدون القراءة والكتابة والحمد لله تم نجاح عدد كبير من المتقدمين وتم تسليم شهادات لهم.

وتفقد الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحاسب ممدوح انور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والدكتورة نورهان سيد عيد رئيس فرع محو الأهمية بالإسماعيلية اماكن اختبارات محو الامية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي الثانوية للبنات بالقنطرة غرب وذلك ضمن فعاليات مبادرة أنت الحياة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصري.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية لفصول امتحانات محو الأمية التقى الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومرافقيه عدد من الشباب والمتطوعين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كما تم تكريم عددا من الناجحين فى امتحانات محو الأمية وتم تسليمهم الشهادات فى فرحة عارمة أصابت الناجحين.

واطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية الأحد الماضى فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.

و تأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر مسؤول متطوعي القنطرة غرب.



الجولة-(1)



الجولة-(2)



الجولة-(3)



الدكتور-محمد-ناصف--رئيس-الهيئة-العامة-لتعليم-الكبار



جانب-من-الجولة-(1)



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