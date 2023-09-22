وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي- في بيان اليوم - أن ذلك خلال لقاء السوداني في مقرّ إقامته بمدينة نيويورك، رئيس وزراء ماليزيا وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوسعة التبادل على مختلف الصعد والمجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي - خلال اللقاء - بالتجربة الماليزية المتميزة، وأداء الشركات الماليزية وسمعتها في القطاعات التنموية، مؤكداً توافر الفرص الكبيرة في العراق بمجال تشييد البُنى التحتية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية إلى جانب باقي المجالات الحيوية.

وأكد السوداني رغبة العراق في تنمية التواصل مع الدول الصديقة، لاسيما أن مشروع طريق التنمية يشكل مساحة فعّالة ومتاحة للاستثمار، داعياً الشركات الماليزية إلى المساهمة في المشروعات العديدة التي يوفرها الطريق.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره لدور العراق الفعّال في قلب العالم الإسلامي، إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي يمثلها في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمي، موجهاً الدعوة إلى السوداني لزيارة ماليزيا، من أجل المزيد من التباحث وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



