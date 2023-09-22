وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزراء خارجية الدول الأربع المعروفة باسم مجموعة الأربع اجتمعوا في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الدول تسعى من أجل الحصول على مقاعد دائمة في المجلس.

وأضافت القناة أن وزيرة الخارجية اليابانية "يوكو كاميكاوا" ونظرائها من الدول الثلاث الأخرى اتفقوا على أنه أصبح من المهم بشكل متزايد تعزيز وظائف الأمم المتحدة بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة على أوكرانيا، مشيرة إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول كيفية إصلاح مجلس الأمن.

كما اتفق الوزراء الأربعة على أن زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين من شأنه أن يجعل المجلس أكثر تمثيلا، وأكدوا على أنهم سيعملون سويا من أجل تعزيز الحوار بين جميع أعضاء الأمم المتحدة لتحقيق تقدم ملموس في إطار زمني محدد.

وأشارت القناة إلى أن وزيرة الخارجية اليابانية أجرت محادثات أيضا مع السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" حيث شددت على ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعزيز مهام الأمم المتحدة، كما تحدثت عن تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.