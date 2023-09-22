حلوى مثلجة بطعم الفواكه للحيوانات بحديقة فى ريو دى جانيرو.. صور

وكالات

قدمت إدارة حديقة حيوان بريو دى جانيرو حلوى مثلجة للحيوانات بالحديقة من أجل أن تبرد أجسادها خلال موجة حر نادرة فى الشتاء بالبرازيل، بحسب الأسوشيتيد برس.

وقدمت مكعبات الثلج بطعم الفواكه للقرود وغيرها من نزلاء حديقة بيوباركى فى ريو ، ومازال فصل الشتاء مستمرا فى البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع.



قرد يأكل قطعة مثلجة

وسجلت درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأى فرصة لتبريد أجسامهم.

وفى السياق، قال تادو كابرال، وهو حارس فى الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات: "عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا، ولقد تخلصوا حتى من فراء الشتاء".



مثلجات