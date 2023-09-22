حريق ضخم في البرازيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة رغم حلول الشتاء على المدينة

فاطمة شوقى

أفادت السلطات أن رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في ولاية باهيا بشمال شرق البرازيل والتي أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام، وذلك على الرغم من بداية فصل الشتاء.

وأشارت صحيفة او جلوبو البرازيلية إلى أنه على الرغم من أن الشتاء لا يزال من الناحية الفنية في البرازيل، قبل يومين من بداية الربيع، إلا أنه منذ بداية الأسبوع، تعرضت معظم أنحاء البلاد لموجة حارة تسببت في درجات حرارة قياسية.

ونظرًا للعدد المتزايد من المناطق النشطة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أطلق اتحاد شركات الغابات في باهيا هذا الأسبوع حملة لمنع حرائق الغابات ومكافحتها.

وقالت سلطات الولاية إنها حشدت أكثر من 150 من رجال الإطفاء العسكريين لإخماد الحرائق في مناطق مختلفة من الولاية، وكذلك في منطقة تشابادا ديامانتينا، وهي حديقة وطنية معروفة بمناظرها البانورامية.

وأظهر حساب أمانة الأمن العام في باهيا على إنستجرام صورا لرجال الإطفاء وهم يشقون طريقهم عبر الغابات الجافة، ومجهزين بملابس برتقالية وخوذات أثناء محاولتهم السيطرة على النيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرائق اندلع ، ولا توجد حاليا تفاصيل عن حجم المنطقة المتضررة، لكن المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل صنف موجة الحر على أنها "خطر كبير".

تواجه البرازيل واحدة من أقوى موجات الحر في تاريخها، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال فصل الشتاء، وتعرف الظاهرة التي تنتج عنها بالحجب المناخي، وهي تمنع دخول الجبهات الباردة التي ترفع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لهذا الشهر.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع مع وصول الظاهرة إلى ذروتها نهاية الأسبوع الجاري. وستعاني البلاد بأكملها من الحرارة، باستثناء ولاية ريو جراندي دو سول الجنوبية، التي ستشهد أسبوعًا آخر من الأمطار أثناء تعافيها من العواصف الأخيرة.

وأثار ذلك، جنبًا إلى جنب مع مناطق الضغط الحراري المنخفض في الأرجنتين، ستؤدي إلى فترة طويلة من الطقس المشمس ودرجات حرارة أعلى من المعتاد. ومن المتوقع أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على عدة ولايات، مع حرارة "شديدة للغاية" أو "شديدة"، تتميز بقياسات تقترب من 40 درجة مئوية.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية (Inmet) تنبيها بشأن انخفاض نسبة الرطوبة في معظم أنحاء البلاد، وحتى الآن، بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة 44.8 درجة مئوية في نوفا مارينجا، ماتو جروسو، في نوفمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ذروة هذه الموجة الحارة ستحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بين 23 و24 سبتمبر ، مع تأثير خاص على عواصم كوريتيبا وساو باولو وريو دي جانيرو.

وشهدت البرازيل شهر يوليو الأدفئ منذ بدء القياسات الرسمية في عام 1961، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة 23 درجة مئوية. وفي الوقت نفسه، شهدت شهر أغسطس موجة حارة قوية أخرى أثرت على 19 ولاية من أصل 26 ولاية في البلاد.

ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ وظاهرة النينيو إلى تفاقم درجات الحرارة المرتفعة والظروف الجوية الأكثر جفافا.

وتعد مدينة سان بابلو واحدة من الأماكن التي يمكن أن تحطم فيها درجات الحرارة الأرقام القياسية. من بين الأيام العديدة التي تتسم بالحرارة الشديدة والشديدة في الولاية، ستكون درجة الحرارة قريبة أو أعلى من 40 درجة مئوية. وفي المناطق الداخلية وفي العاصمة، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية إلى 39 درجة مئوية.