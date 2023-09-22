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جامعة طنطا تنظم قافلة طبية فى المحلة الكبرى بالغربية غدا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:00 ص
جامعة طنطا تنظم قافلة طبية فى المحلة الكبرى بالغربية غدا قافلة طبية - أرشيفة
الغربية محمد طارق

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تنظم جامعة طنطا قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الغربية، وذلك غدا السبت، بمنطقة محلة أبو على التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.
 
وأكد الدكتور محمود ذكى أن القوافل التنموية الشاملة التى تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد تحقيق استفادة لكافة فئات المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيف فى أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التى يتم رصدها وإمداد الجامعة بها.
 
وأضاف أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وكدا صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات الجامعة لإجراء الجراحة اللازمة.

حياة كريمة

المحلة الكبرى

قوافل طبية

الغربية

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جامعة طنطا



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