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أكد نبيل عمّار، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على الدور الأساسي للمنظمات الإقليمية في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، من خلال معرفتها العميقة بالتحديات الأمنية الخاصة بالمنطقة، داعيا لضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل ومتعدّد الأبعاد على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لمكافحة هذه الآفة.