جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي حول "تعزيز التعاون الإقليمي ودعم المؤسسات لمواجهة تنامي خطر الإرهاب في إفريقيا" والمنظّم من قبل الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في إطار أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك.