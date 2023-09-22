تفاصيل حصول 13 مسجدا على "الجودة والاعتماد" من الفئة (أ) فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

وزارة الأوقاف الى التطوير المستمر فى كافة مساجد الجمهورية منها محافظة الإسكندرية التى تشهد تطور كبير فى كافة المساجد وفتح مساجد جديدة فى القرى والاماكن البعيدة وتجهيزها باعلى المواصفات وفرشها بالسجاد المميز ووضع التكييفات ووسائل التهوية وتطويرها بأنظمة انشائية حديثة وعزل للاسطح وغيرها من الوسائل الحديقة والمتقدمة . تشهد مساجد محافظة الإسكندرية طفرة كبيرة فى التطوير والاعتماد فى إطار سعى

13 مسجد معتمد

وارتفعت حصيلة المساجد الحاصلة على شهادة رسمية من الهيئة القومية للجودة والاعتماد من الفئة (أ)، لـ13 مسجداً على مستوى الإدارات الفرعية.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف فى الاسكندرية، أن المساجد الحاصلة على الشهادة هى مسجد القائد ابراهيم، مسجد المعمورة الشاطئ الكبير بادارة المنتزه، ومسجد الشهيد اللواء عبد القادر بمنطقة العوايد التابع لإدارة محرم بك، و مسجد اللطيف الستار التابع لإدارة برج العرب،ومسجد السلام فى ادارة العامرية، ومسجد بدر بمنطقة بشاير الخير بإدارة غرب.

وأشار الى أن من ضمن المساجد، مسجد الأنصار فى ادارة العامرية، ومسجد الحق المبين ببشائر الخير فى ادارة غرب، ومسجد المسجد الكبير بمنطقة أبيس بدائرة محرم بك، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض مدخل سموحة بإدارة محرم بك ، ومسجد منار الإسلام بمنطقة الأنفوشي ادارة الجمرك، ومسجد الشهيد علاء الدين السماديسي، بمنطقة حجر النواتية بإدارة محرم بك، ومسجد الرحمن بكمبوند انطونيادس إدارة محرم بك. ولفت الى أن مجموع مساجد الإسكندرية يصل إلى 6724 مسجداً 1068 زاوية منتشرة على جميع ربوع المحافظة بمختلف الإدارات الفرعية وتخضع لإشراف كامل من الوزارة.

ويتوقف الاعتماد على الانشطة الثقافية والدعوية التى تنظمها الاوقاف داخل المساجد بالإضافة الى الأنشطة الاجتماعية للمواطنين والخدمات التوعوية بالإضافة الى انشاءات المسجد وفقا لمعايير محددة، وفى محافظة الإسكندرية شهدت افتتاح مساجد حديدة منها على محور المحمودية والتى تم انشاؤها على درجه معمارية مميزة بالإضافة الى مساجد بشائر الخير الجديدة والتى تخدم قطاع غرب الإسكندرية.

أنشطة اجتماعية

ومن نماذج الأنشطة التى يتم تنفيذها فى المساجد تأتى بالتعاون مع المركز القومى للمرأة لتوعية سيدات القرى بالمفاهيم الاجتماعية والحد من الزيادة السكانية وتحديد النسل والاجابة على تساؤلات المواطنين من خلال الواعظات وشيوخ الاوقاف بالإضافة الى متخصصين من المجلس القومى للمرأة واطباء .

وحققت الحملة نجاح كبير فى الفترة الاخيرة واستجابة من المواطنين فى القرى .