تفاصيل إحالة تشكيل عصابى متهم بتصنيع الاستروكس فى القاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة، تشكيلا عصابيا مكونا من شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتصنيع مخدر الاستروكس داخل شقة بالقاهرة وبيعها لعملائهم.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة تصنيع والإتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها ، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الاستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الاستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً).