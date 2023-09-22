تعرف على مواعيد قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة غدًا السبت

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غدٍ السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد من محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائرى بمنطقة "أم بيومي"، وكذا أعمال الصيانة لمحطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على تطبيق الواتس آب على رقم 01206665125.