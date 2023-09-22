تعرف على اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية قبل انطلاق العام الجامعى

كتب – محمد صبحي

تعد الأنشطة الطلابية جزءا لا يتجزأ من الدراسة في الجامعة، حيث تُشرك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وتعزز الانتماء لديهم، كما تدعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بالجامعات.

1- وضع خطط وبرامج النشاط.

2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.

3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.

4- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة للممارسة النشاط.

5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبهم.

7- ترشيح 3 من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.