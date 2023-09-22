اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية قبل انطلاق العام الجامعى

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:17 ص
تعرف على اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية قبل انطلاق العام الجامعى أنشطة طلابية
كتب – محمد صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد الأنشطة الطلابية جزءا لا يتجزأ من الدراسة في الجامعة، حيث تُشرك الطلاب في الأنشطة والفاعليات ذات القيمة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية وتعزز الانتماء لديهم، كما تدعم أصحاب المواهب والأبطال الرياضيين.
 

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بالجامعات.

 
1- وضع خطط وبرامج النشاط.
2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.
3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة.
4- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرص الملائمة للممارسة النشاط.
5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.
6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبهم.
7- ترشيح 3 من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوى الخبرة فى مجال نشاط اللجنة إلى السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.
 
يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

العام الجامعي

العام الجامعي الجديد

الجامعات

طلاب الجامعات

تعليم

الأنشطة الطلابية



الموضوعات المتعلقة

السيد قنديل: 3% من دخل الجامعة للأنشطة الطلابية ونسعى لتحقيق فائض 250 مليون جنيه

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:16 ص

رئيس جامعة سوهاج يشهد الحفل الختامي لملتقى الإعداد للأنشطة الطلابية.. صور

السبت، 26 أغسطس 2023 09:47 م

طلاب ملتقى الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج يشاركون بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة

السبت، 26 أغسطس 2023 12:35 م

جامعة سوهاج تواصل تنفيذ فعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية

السبت، 26 أغسطس 2023 12:04 م

جامعة حلوان تنظم ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030

الأحد، 30 يوليو 2023 09:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة