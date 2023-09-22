ترامب داعما الجمهوريين فى الإغلاق الحكومى: أوقفوا تمويل حكومة بايدن المحتالة

كتبت : نهال أبو السعود

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمهوريين في الكونجرس إلى استغلال الموعد النهائي للتمويل الحكومي الوشيك كفرصة لحجب الأموال عن وزارة العدل، التي وجهت له 4 لوائح اتهام خلال الشهر القليلة الماضية

وقال ترامب إن الموعد النهائي للإغلاق الحكومي يمثل الفرصة الأخيرة لوقف هذه الملاحقات القضائية السياسية ضده وضد الوطنيين الآخرين.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "يقترب موعد نهائي مهم للغاية في نهاية الشهر .. يستطيع الجمهوريون في الكونجرس، بل ويجب عليهم، وقف تمويل جميع جوانب حكومة جو بايدن المحتالة المسلحة التي ترفض إغلاق الحدود، وتعامل نصف البلاد على أنهم أعداء للدولة".

وتابع ترامب موجها حديثه للجمهورين : "لقد فشلوا فيما يتعلق بحدود الدين، لكن لا ينبغي لهم أن يفشلوا الآن. استخدم قوة المحفظة ودافع عن البلاد!"

يذكر أن العدل الأمريكية وجهت 4 لوائح اتهام لترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، في أربع قضايا جنائية تنبع اثنتان من القضايا من المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، المتعلق بتعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية بعد مغادرة البيت الأبيض، ومحاولته المزعومة لإلغاء انتخابات 2020 بعد خسارته أمام الرئيس بايدن.

وتأتي إشارة ترامب التحذيرية للجمهوريين في الوقت الذي يكافحون فيه من أجل التوصل إلى إجماع حول كيفية المضي قدمًا في خطة لتجنب إغلاق الحكومة قبل انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر.

وحدد بعض أعضاء المؤتمر الجمهوري مطالبهم مقابل دعمهم لفواتير التمويل أو استمرار القرار.

ومع ذلك، فإن أي مشروع قانون حزبي ينجح في تمريره في مجلس النواب من غير المرجح أن يفوز بالدعم المطلوب من مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والذي أحرز بالفعل تقدما في دفع مشاريع قوانين المخصصات المالية بين الحزبين.