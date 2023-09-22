تحصين 189 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، يُحصن 189ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الداجنة و يتابع الوضع الصحى لمزارع الأسماك بالمحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، ان إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أغسطس الماضي بتحصين 93ألف و 820 طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و 95 ألف و 300 طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين 189 ألف و 20 طائر،ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي 1950 منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن 63 مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص 415 مسحة لإجمالي عدد طيور 189 ألفا و20 طائرا بالإضافة إلى استخراج 608 تصاريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ 19 مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم 513 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 1100 لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و95 لقاءً مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.