اليوم السابع
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تحرير 2407 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:32 م
تحرير 2407 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية حملات مرورية_أرشيفية
كتب ـ عبد الله محمود

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نجح رجال المرور فى تحرير2407 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 1243 مخالفة لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 71 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


الملصق الالكترونى

دراجات نارية

تحرير مخالفات

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