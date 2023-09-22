تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بترعة المريوطية في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في ترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في ترعة المريوطية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص مجهول الهوية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.