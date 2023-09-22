جاء ذلك في تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج على سؤال عما تردد عن تفكير الحكومة الفلبينية في تقديم شكوى إلى محكمة دولية ضد الصين بدعوى تسببها فى حدوث أضرار بالشعاب المرجانية الفلبينية فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت المتحدثة -في تعليقها الذي نشرته الوزارة على موقعها بشبكة الإنترنت- إن "اتهامات الفلبين ليس لها أساس في الواقع، وإننا نحث الأطراف المعنية في الفلبين على التوقف عن تأليف دراما سياسية من نسج الخيال".

وأضافت قائلة: "إنه إذا كانت الفلبين تهتم حقاً بالوضع البيئي في بحر الصين الجنوبي، فإنه يتعين عليها سحب السفينة الحربية (الجانحة) بطريقة غير مشروعة بمنطقة ريناي جياو في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف عن تصريف المياه الملوثة في المحيط".. مشيرة إلى أن "هذه السفينة يكسوها الصدأ، وتسبب ضرراً للمحيط يتعذر إصلاحه، ولذلك يتعين عدم السماح ببقائها في هذه المنطقة".