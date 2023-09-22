باريس تعلن إحباط تهريب 392 من جماجم القردة من الكاميرون إلى فرنسا

وكالات

قالت الجمارك فى مطار شارل ديجول في فرنسا، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2023 إنها اعترضت 392 جمجمة قرد و326 جمجمة لحيوانات أخرى من أمتعة المهربين على مدى سبعة أشهر العام الماضى، بحسب فرانس برس.

وكشف مسؤولو الجمارك أن الجماجم المصادرة تنتمي إلى أنواع محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، ومعظمها من الكاميرون، وكانت مخصصة للنقل إلى الولايات المتحدة لهواة الجمع ونوادي الصيد، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



جماجم

وأوضحت الجمارك أن "نقلهم لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بتصاريح خاصة ولم يكن لدى أى من الطرود التي تم اختبارها مثل هذه التصاريح".

ونقلت الجمارك جميع الجماجم إلى متحف التاريخ الطبيعي في إيكس أون بروفانس بجنوب فرنسا للتقييم العلمي.

وقال رئيس جمارك المطارات الفرنسية جيلبرت بلتران لوسائل الإعلام المحلية إن "الإتجار بالأنواع المحمية هو أحد أكثر أنواع التجارة ربحا بعد المخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر"، مضيفا أن التجارة تدر ما بين 8.5 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار سنويا.

وأضافت السلطات أنه تم العثور على عينات كاملة أو رؤوس أو أذرع لأيدى فى الطرود، كما يتم أيضًا تهريب ثعالب الماء والقطط والسحالي والطيور الجارحة.