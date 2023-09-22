بابا الفاتيكان يزور مرسيليا للدفاع عن المهاجرين ويعقد أول قداس له فى فرنسا

فاطمة شوقى

يزور بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس، مدينة مرسيليا المطلة على البحر المتوسط ، اليوم الجمعة ، وذلك من أجل الدفاع عن المهاجرين والمشاركة فى اختتام اجتماعات البحر الأبيض المتوسط، كما أنه سيلتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ويرأس أول قداس له على الاراضى الفرنسية.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن الزيارة تستغرق حوالى 24 ساعة، ويبدأها بالتوجه إلى كاتدرائية نوتردام دى لاجارد، وسيكون الدخول مخصصًا لرجال الدين الذين سينضمون إلى صلاة البابا لمريم العذراء.

ثم يتوجه البابا فرانسيس إلى "صليب كامارج" وهو مرساة سفينة كبيرة موضوعة على نتوء على شكل مقدمة قارب، بمواجهة البحر، الذي تم نصبه عام 2008 تخليدًا لذكرى شابين في مارسيليا اختفيا في البحر بفارق سنوات قليلة، سيباستيان ريجال وفرانسوا كزافييه موريل، وقد أضيفت للنصب لوحة تذكارية عام 2010، تخليدا لذكرى "ضحايا الهجرة غير الشرعية"، بعد إنقاذ الغرقى في سبتمبر وأكتوبر 2009.

ويتحدث البابا بحضور العديد الجمعيات المدعوة لهذه المناسبة والتي تعنى بإنقاذ ومساعدة المهاجرين، ثم يقضي البابا فرانسيس الليلة في الأسقفية.

وصباح السبت يتوجه البابا لحضور اختتام اجتماعات البحر الأبيض المتوسط ​​التي نظمت هذا العام في مرسيليا، ويلقي كلمة أمام عدد من رجال الدين والشخصيات القادمة من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف خلق روابط بين شواطئ هذا البحر لتسهيل حل عدد معين من المسائل، وعلى رأسها الهجرة.

ويقام المؤتمر في قصر دو فارو الذي أنشأه نابليون الثالث للإمبراطورة أوجينى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويقع على الحافه الجنوبية من الميناء القديم، وتحيط به حديقة دو فارو الجميلة كما يستخدم القصر كمكان لإقامة المؤتمرات والحفلات والمناسبات المختلفة.

ومن المقرر أن يلتقي البابا فرنسيس بعد ذلك، في قصر الفارو، برئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

ويراس البابا قداسا في في ملعب فيلودروم الأسطوري الذي يتسع لأكثر من 67 ألف شخص، وقد وأعلن الرئيس ماكرون أنه سيحضر هذا الاحتفال الديني بصفته رئيسا للدولة، وهو ما أثار عليه انتقادات، خاصة من اليسار، على اعتبار أنه رئيس دولة علمانية.

وهذا هو أول قداس يحييه البابا الأرجنتيني على الأراضي الفرنسية منذ بداية بابويته قبل 10 سنوات، وسيتم تركيب شاشات عملاقة في الخارج من أجل سكان مرسيليا الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى الملعب.