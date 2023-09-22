انطلاق الدورة الـ14 لفعالية "King of the lagoon" لرياضة الكايت سيرفينج بجنوب سيناء

كتب محمد أسعد

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى انطلقت، اليوم، الدورة الرابعة عشر لفعالية " King of the lagoon " الخاصة برياضة الكايت سيرفينج والتى تعد أحد الأنشطة البحرية المشهورة وذلك بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء والتى تنظمها غرفة الغوص والأنشطة البحرية وستستمر على مدار يومين.

ويشارك فى هذا الحدث ممارسون وهواة محليون وأجانب يقوموا باستغلال قوة الرياح لاستعراض قدراتهم على أداء مهارات الكايت سيرفينج الاحترافية أمام الزائرين للمدينة، كما سيتم تكريم الممارسين الذين قدموا أفضل أداء فى ختام الفعالية وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

كما تشهد الفعالية حضور عدد من المؤثرين والمدونين للترويج للحدث وإلقاء الضوء على المقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من أنشطة بحرية ولاسيما بمدينة رأس سدر.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتى فى إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة التى تعتمد على إلقاء الضوء على التنوع الذى يتمتع به المقصد السياحى المصرى وتسليط الضوء على المنتجات المتنوعة التى يتمتع بها والتى من بينها السياحة الرياضية وسياحة المغامرات، كما تأتى فى ضوء الاتجاهات العالمية للترويج للسياحة الرياضية وما تتضمنه من أنشطة ورياضات مائية يمكن للسائحين والمواطنين الاستمتاع بها.

وتعد رياضة الكايت سيرفينج نوع من رياضات الأمواج تجمع بين ركوب الأمواج واستخدام قارب صغير يدعى "الكايت سيرف" أو "السفينة الشراعية الصغيرة". كما تعد رياضة مغامرة وإثارة، حيث يمكن للمتسابقين الاستمتاع بالرياح والأمواج والقفز فوق الأمواج العالية، وتستخدم رياضة الكايت سيرفينج فى المنافسات الرياضية، وتتضمن مسابقات سباقات السرعة والأداء الفنى والقفز على الأمواج.

كما أنها رياضة معروفة تشهد إقبالاً فى العديد من الوجهات الساحلية حول العالم، وتجذب المحترفين والهواة على حد سواء. ويمكن أن تكون تجربة الكايت سيرفينج ممتعة وتمنح فرصة للاستمتاع بالمحيط والأمواج بطريقة فريدة ومثيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتج سياحة المغامرات يعد أحد المنتجات السياحية التى تركز عليها وزارة السياحة والآثار حالياً، وقد جاء سائحى سياحة المغامرات ضمن أبرز خمس شرائح للسائحين المُحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التى تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، بجانب السائحين الذين يبحثون عن منتجات السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذى يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.