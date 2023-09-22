اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 05:26 م
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انضمام خالد حسنى بطل الإرادة والتحدي لصفوف منتخب مصر فى الباراليمبية الأفريقية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 05:00 م
انضمام خالد حسنى بطل الإرادة والتحدي لصفوف منتخب مصر فى الباراليمبية الأفريقية البطل خالد حسني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انضم البطل خالد حسني، لاعب نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، إلى صفوف منتخب مصر البارالمبي لتنس الطاولة الذي يخوض منافسات البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة في مجمع صالات حسن مصطفى في 6 من أكتوبر، في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة وجه الدعوة للنادى بضم اللاعب خالد حسنى، للعب ضمن صفوف المنتخب وذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، وأشار إلى مشاركة 8 دول أفريقية، وهى الجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وكينيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة .

ويخوض منتخب مصر البطولة بقائمة تضم كلًا من: إبراهيم حمدتو، إسلام رسلان، محمد نور الدين، أحمد المحص، خالد عبدالسلام، ممدوح تمام، سامح صالح، حسان طلبة، مروان السكري، سيد محمد، كريم سيد، خالد حسني، عبدالرحمن عبدالوهاب ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات فردي الرجال وفردي السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط.


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