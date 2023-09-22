اليابان.. نقل 34800 شخص إلى المستشفيات خلال أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وكالات

أفادت وزارة الشئون الإدارية اليابانية، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 34800 شخص إلى مستشفيات البلاد فى أغسطس بسبب تعرضهم لضربات الشمس الناجمة عن الحرارة غير الطبيعية بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة التى تشرف على عمل هيئات الإنقاذ، أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى فى حالة متوسطة الخطورة.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث فى طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضى بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات فى المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفى هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.

فى 19 سبتمبر، تم تجديد الرقم القياسى لدرجات الحرارة المسجل فى عام 1994 فى اليابان - حيث شهدت البلاد حرارة بلغت 35 درجة لمدة 46 يوما. لا تزال الظروف الجوية غير المعهودة للنصف الثانى من شهر سبتمبر مستمرة فى بعض المناطق، مما دفع السلطات المحلية إلى حث السكان على اتخاذ التدابير الأساسية لمكافحة ضربة الشمس، بما فى ذلك شرب كميات كافية من الماء بشكل دوري.