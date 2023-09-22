الوعى الأثرى بالأقصر تنظم فعالية "وفاء النيل" لتوعية 50 طفلا بقيمة نهر النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت منطقة آثار مصر العليا متمثلة في إدارة الوعي الأثري بالأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فعاليات احتفالية "وفاء النيل" المقامة على هامش أعياد فيضان النيل، حيث أقيمت الفعاليات داخل مركز شباب الزينية بحرى ، وقد حضر عدد 50 طليع وطليعة، وكذلك فى مركز شباب البياضية بحضور 50 طفل من أبناء البياضية لتوعيتهم.

ويقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إنه قد تناولت الفعالية أهمية نهر النيل عند المصري القديم ومظاهر الاحتفال بقدوم فيضان النيل، وكيفية مقياس النيل التي توارثت حتى امتدت للعصر الإسلامي، كما تناولت الفعالية الأساطير والأخطاء التي نسبت لنهر النيل والحضارة المصرية.

فيما نظمت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الأقصر، فعاليات محكى الحفائر والذي جاء بعنوان "الأثري الصغير"، وهو المحكي المقام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والذي يتم عقده في الأجازة، حيث كانت فعاليتها الثالثة اليوم في مدرسة نجع قباح بالطود ومدرسة مستعمرة الرى بإسنا، ويقول محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، أنه كانت أول فعاليات المحكي في مدرسة نجع قباح الإبتدائية بإدارة الطود التعليمية، وقد قام بتنفيذ المحكي إدارة الوعي الآثري، كل من الدكتورة منى على عبادي مفتش آثار بمعابد الكرنك، ونادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة الحفائر بمعابد الكرنك.

وأضاف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم فعاليات المحكي في مدرسة نجع قباح الإبتدائية بالطود عن "مبادئ الرسم الأثري"، حيث قامت نادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة حفائر الكرنك، بعرض أهمية التوثيق الأثري للقطع المكتشفة مع عرض نموذج مبسط لخطوات تطور التوثيق الأثري، مع عرض بعض النماذج لقائمة اللقى الأثرية، كما تم تدريب الأطفال بشكل مبسط على طريقة التوثيق الأثري التي تتبعها أو يعتمدها بيت شيكاغو للتوثيق الأثري.



احتفالية وفاء النيل بمركز شباب البياضية بحضور 50 طفل



الأطفال خلال فعاليات وفاء النيل بالأقصر



الفعالية فى مركز شباب البياضية بالأقصر



الوعى الأثرى بالأقصر تنظم فعالية وفاء النيل



توعية الأطفال بفيضان نهر النيل فى السابق



فعالية الوعى الأثرى بالأقصر للتوعية بأهمية نهر النيل



فعالية وفاء النيل لتوعية 50 طفل بقيمة نهر النيل



