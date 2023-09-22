النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى مقتل بائع خضار بكرداسة تمهيدا للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي في واقعة المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة بإطلاق النار عليه بسبب ازعاجه، تمهيداً لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم أمام دائرة جنايات.

واعترف المتهم بقتل بائع خضار في كرداسة أمام جهات التحقيق أنه شعر بالإزعاج من البائع لتواجده أمام منزله لبيع الخضراوات، وطلب منه الإنصراف من المكان.

وأضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وخلال الاشتباك، أطلق عليه النار، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم بقتل بائع خضار بكرداسة بإطلاق النار عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بعد أن تسبب في ازعاجه.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، وأكدوا تشاجر المتهم مع المجني عليه، وإطلاق النار عليه، كما تم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق نارى في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.