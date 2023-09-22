اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 11:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب.. صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال ابتداء من نهاية سبتمبر

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 11:05 م
المغرب.. صرف 2500 درهم للأسر المتضررة من الزلزال ابتداء من نهاية سبتمبر زلزال المغرب
وكالات

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أعلن المغرب عن صرف إعانة شهرية لمدة 12 شهرا، للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، ابتداء من نهاية الشهر الجارى.
 
وبدوره؛ ذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن قيمة الإعانة بلغت 2500 درهم.
 
وأضاف، أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم.
 
واشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة. 
 
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع، إن الزلزال الذي ضرب بلاده ألحق أضرارا بما يقرب من 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة في جبال الأطلس الكبير.

زلزال المغرب

المغرب

زلازل

إقليم الحوز



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