اليوم السابع
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المرور تحرر 79 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:15 م
المرور تحرر 79 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79075) مخالفة مرورية متنوعة .. بينها (1 6515) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط(475)  مخالفة السير بدون تراخيص و(12) دراجة نارية مخالفة و(16) مخالفة موقف عشوائى و(22)  مخالفة شروط التراخيص و(11321) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 

 


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