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المحطات النووية: نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى تمهيدًا لتركيبها 6 أكتوبر المقبل

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:04 ص
المحطات النووية: نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى تمهيدًا لتركيبها 6 أكتوبر المقبل مصيدة قلب المفاعل
كتبت رحمة رمضان

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نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بنقل مصيدة قلب المفاعل الي الموقع المخصص للوحدة النووية الأولي وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد.

وقالت الهيئة فى بيان لها، أن الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.

وتعد مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت الي مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد ايضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، ويجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

وجدير بالذكر أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

مصيدة قلب المفاعل
مصيدة قلب المفاعل

 


الكهرباء

الضبعة

هيئة المحطات النووية

المحطة النووية



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