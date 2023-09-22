اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يشيد بتخصيص قنوات DMC برنامجا جديدا باسم "مصريات"

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:49 م
المجلس القومى للمرأة يشيد بتخصيص قنوات DMC برنامجا جديدا باسم "مصريات" الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بتخصيص شبكة قنوات DMC برنامجا جديدا باسم "مصريات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة، والذى يأتي ضمن خطة التطوير الخاصة بشبكة القنوات بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال .

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بحرص قنوات DMCعلى تضمين برنامج خاص ل لمرأة يهدف إلى تسليط الضوء على القدوات الملهمة من السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية و الإجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقب زمنية مختلفة، مما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على التاريخ العظيم للمرأة المصرية في جميع المجالات .

 

 كما تتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التهانى إلى الإعلامية المتميزة جاسمين طه  زكى لاختيارها لتقديم هذا البرنامج الهام ، متمنية لها المزيد من النجاحات.


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