وأضاف بيسكوف -بشأن رأي الكرملين لفكرة سحب جزء من الأرباح من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "هنا توجد ضرورة لوجهة نظر قانونية، بالطبع، يجب على أصحاب الأصول طرح آرائهم بشأن هذا الأمر، وإذا ظهرت أي عناصر خلاف ورغبة في الطعن فسنلجأ بالطبع إلى المحاكم".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد صرحت سابقا بأن أمريكا تدعم فرض ضريبة على الأرباح من الأصول الروسية المجمدة من خلال ضريبة غير متوقعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تناقش موضوع هذه الضريبة مع الاتحاد الأوروبي.

